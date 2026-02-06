وزير الأوقاف يزور جامعة الوادي الجديد لإلقاء محاضرة توعوية

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يوم الأحد القادم، لإلقاء محاضرة وندوة تحت عنوان "تصحيح المفاهيم الخاطئة"، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الجامعية والعاملين والطلاب.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الأوقاف لقاءً باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة على أرض المحافظة، بالإضافة إلى لقاء مع قيادات الأوقاف بالمديرية.

وانطلقت مبادرة "صحح مفاهيمك" كفكرة توعوية لنشر الفكر المستنير، وتطورت لتصبح مشروعًا وطنيًا تشارك فيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تصحيح المفاهيم والسلوكيات السلبية المؤثرة على القيم الأخلاقية والدينية والحياة اليومية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لرصد ومعالجة السلوكيات الخاطئة في المجتمع المصري.