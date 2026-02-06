ضبط 400 قضية مخدرات و219 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 400 قضية مخدرات بإجمالي 461 متهمًا، وضبط 219 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83019 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت النتائج ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وضبط عدد من المتهمين الهاربين وممارسي أعمال البلطجة، إلى جانب ضبط دراجات نارية مخالفة ومخالفات مرورية متنوعة، وفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط الأمني والحفاظ على سلامة المواطنين.