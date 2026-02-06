إعلان

ضبط 400 قضية مخدرات و219 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:27 م 06/02/2026

حملة أمنية مكبرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 400 قضية مخدرات بإجمالي 461 متهمًا، وضبط 219 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83019 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت النتائج ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وضبط عدد من المتهمين الهاربين وممارسي أعمال البلطجة، إلى جانب ضبط دراجات نارية مخالفة ومخالفات مرورية متنوعة، وفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط الأمني والحفاظ على سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية تنفيذ أحكام مخدرات عصابة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة
شئون عربية و دولية

انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة
مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية