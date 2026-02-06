إقبال سياحي كثيف على سانت كاترين قبل انتهاء إجازة نصف العام (صور)

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إقبالًا سياحيًا كبيرًا من قبل المصريين والأجانب، تزامنًا مع انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن المدينة استقبلت اليوم 18 رحلة سياحية، منها 8 رحلات للمصريين بواقع 600 زائر، و10 رحلات أجنبية من دول "اليونان، إنجلترا، روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، إندونيسيا، ماليزيا، قبرص، إيطاليا، النرويج"، بإجمالي 800 سائح، ليصل عدد الزائرين اليوم إلى 1400 سائح من مختلف الجنسيات.

وأوضح رئيس المدينة أن حالة الطقس شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث سادت أجواء دافئة نهارًا شجعت السائحين على تسلق جبل موسى لمشاهدة غروب وشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، وزيارة دير سانت كاترين ومقدساته الدينية، والأماكن التاريخية والأثرية، والأودية المزخرفة بالأعشاب الطبيعية العطرية، بالإضافة إلى محمية سانت كاترين للتعرف على الكائنات البرية والنباتية وطبيعتها الخلابة.

وأكد "الغمريني" وجود تنسيق بين جميع الجهات المعنية لتأمين وتفويج السائحين، مع المتابعة المستمرة لهم خلال برامجهم السياحية، والعمل على توفير كافة سبل الراحة لتمكينهم من الاستمتاع بالأجواء الروحانية، ومشاهدة المقاصد السياحية الدينية والأثرية والبيئية التي تزخر بها المدينة.

من جانبه، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير فتح أبوابه صباح اليوم لاستقبال السائحين الذين هبطوا من قمة جبل موسى بعد قضاء ليلة كاملة عليها، لمشاهدة النجوم والاستمتاع بمشهد تساقط السحب على قمم الجبال، واللوحة الطبيعية التي يرسمها مشهد الشروق، الذي يمثل معاناة الشمس لاختراق السحب حتى تشع ضوئها على المدينة.

وأوضح "الجبالي" أنه جرى تفويج السائحين الذين زاروا الدير على مجموعات، كل مجموعة بصحبة مرشد سياحي لشرح المعالم السياحية المتنوعة، مع الحرص على أن يكون كل فوج داخل مكان مختلف عن الآخر لتجنب أي تزاحم.