تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 50 حالة تعاطي

خلال 24 ساعة أسفرت جهود الحملات المرورية عن ضبط 105071 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1370 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 50 حالة منهم. وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، جرى ضبط 700 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 117 سائقًا أسفر عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.