أمن المنافذ ينفذ 197 حكمًا خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الأمنية لإحكام السيطرة على جميع المنافذ ومواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات.

وشملت النتائج ضبط قضيتين لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية لتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 3337 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 77 قضية، وضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.