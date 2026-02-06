إعلان

ضبط 11 متهمًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:20 م 06/02/2026

القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث 11 متهمًا، بينهم 3 رجال و8 سيدات، لستة منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة محافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 22 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في تلك الأنشطة، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.

