القبض على 4 أشخاص لإدارتهم منصة إلكترونية وهمية

كتب : علاء عمران

01:16 م 06/02/2026

قوات الشرطة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لإدارتهم منصة إلكترونية تحمل اسم "STEP"، استخدموها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام المتهمين بإيهام الضحايا بإمكانية استثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية متزايدة، مقابل تنفيذ بعض المهام عبر المنصة، مع تحصيل مبالغ مالية منهم من خلال محافظ إلكترونية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية، ومشغولات ذهبية وفضية، و11 هاتفًا محمولًا، و2 جهاز لاب توب، و16 شريحة هاتف محمول، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من مليون جنيه. وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأقروا بأن المضبوطات من متحصلات هذا النشاط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

منصة إلكترونية استثمار مدخرات الداخلية

