"نحن والطبيعة معًا أقوى".. ورشة بيئية للأطفال بمتحف شرم الشيخ (صور)

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال تحت شعار "نحن والطبيعة معًا أقوى"، بهدف تعليمهم كيفية الحفاظ على البيئة وأهمية التوازن على كوكب الأرض، وذلك تفعيلًا للدور التوعوي المجتمعي الذي تقوم به المتاحف في تثقيف النشء وتوعيتهم بالقضايا البيئية.

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن ورشة "نحن والطبيعة معًا أقوى" لم تكن مجرد مساحة للحديث، بل أتاحت الفرصة للأطفال للتعبير عن المعارف والمعلومات التي اكتسبوها خلال الورشة من خلال الرسم، الذي جاء بمثابة رسالة قوية من الأطفال إلى العالم، مفادها: "كما تحافظون على أجسامكم… حافظوا على الأرض"، مؤكدين فخرهم بلقب "أصدقاء الأرض" لحرصهم على حمايتها من أجل العيش فيها بصحة وأمان.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن الجانب النظري للورشة تضمن شرحًا مبسطًا لكوكب الأرض وما يحتويه من مخلوقات لتحقيق التوازن البيئي، مع توضيح السلوكيات التي تسهم في اختلال هذا التوازن وتؤثر بشكل مباشر على الإنسان، مؤكدًا أن البيئة الصحية تعني إنسانًا سعيدًا.

وأشار مدير المتحف إلى أن الجانب النظري ساعد الأطفال المشاركين على اكتشاف الفرق بين نصفين للأرض؛ أحدهما أخضر مليء بالفراشات والهواء النقي، والآخر رمادي متعب تمرض فيه الأرض، لافتًا إلى أن الأطفال قاموا خلال الجزء العملي بتحويل قصة "الأرض المريضة والطبيب نبات" إلى مسرحية حية أمام الجميع.

وأكد مدير المتحف أن الأطفال تفاعلوا مع شخصيات الأرض والمياه والنباتات والتربة، ونجحوا في تجسيد دور الطبيعة وعناصرها بطريقة ممتعة ومليئة بالحيوية، حيث تعلموا كيف تسهم النباتات والتربة والمياه في تنظيف الأرض والحفاظ عليها.

وتابع مدير المتحف: "كما ناقش الأطفال أهمية دور الإنسان في حماية البيئة، مؤكدين أن التعاون بين الطبيعة والبشر هو مفتاح التعافي والاستدامة".