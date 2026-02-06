إعلان

استقرار الحالة الصحية للنائب مجدي مسعود وأسرته بعد حادث طريق بنها الحر

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:13 ص 06/02/2026 تعديل في 10:47 ص

النائب مجدي مسعود عضو مجلس النواب

أعلن المكتب الإعلامي للنائب مجدي مسعود، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، استقرار حالته الصحية وحالة أسرته بشكل تام، عقب تعرضهم لحادث تصادم على طريق بنها الحر، نافيًا ما تردد من شائعات حول تعرضهم لإصابات خطيرة، ومؤكدًا أن الإصابات جاءت سطحية ولا تستدعي القلق.

حرص "مسعود" عبر بيانه الرسمي على تقديم واجب العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث ذاته، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وموجهًا الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليه ومثمنًا مشاعر الدعم الصادقة من المواطنين.

وفي ضوء تداعيات الحادث، تقرر الاعتذار عن عدم عقد اللقاء الأسبوعي المعتاد مع المواطنين، والذي كان مقررًا له اليوم الجمعة 6 فبراير، على أن يتم استئنافه في موعده لاحقًا، بينما شدد البيان على استمرار جميع فعاليات "المسابقة" وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا دون أي تغيير أو تأجيل، حرصًا على سير الأنشطة المخطط لها.

