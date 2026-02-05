بالصور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي بالبحيرة

مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (صور)

14 ألف كتاب.. الفقي يهدي "عمر من المعرفة" لمكتبة الإسكندرية (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت سيارة نقل محملة بالبيض للانقلاب على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع الحادث بالطريق الزراعي أمام قرية الحجناية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض دون وقوع إصابات.

وجارٍ إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.