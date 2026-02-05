"صدّر لأوروبا".. حملة توعية للمزارعين والمصدرين ببني سويف منتصف فبراير

بني سويف – حمدي سليمان

تنطلق منتصف فبراير الجاري بمحافظة بني سويف حملة للتوعية الميدانية تحت عنوان «صدّر لأوروبا»، في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A)، بهدف دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز امتثالها للمعايير الأوروبية والدولية.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمصدرين وأطراف سلاسل القيمة الزراعية بمتطلبات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، من خلال التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM)، والالتزام بحدود متبقيات المبيدات (MRLs)، بالإضافة إلى إجراءات الحجر الزراعي، وأنظمة التكويد والتتبع، ومتطلبات سلامة الغذاء.

وتُنفَّذ المرحلة الأولى من الحملة في محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج، عبر 6 جلسات توعوية تفاعلية، بواقع جلستين في كل محافظة، بمشاركة نحو 300 مستفيد من المزارعين والمصدرين وتجار المبيدات وممثلي الجمعيات الزراعية، مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سلاسل القيمة التصديرية.

وتعتبر الحملة إحدى الأدوات العملية لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تنمية الصادرات الزراعية، بما يسهم في خفض مخاطر عدم الامتثال ورفض الشحنات، وتحسين جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري، وربط المزارعين بفرص تسويقية أكثر تنافسية واستدامة في الأسواق الأوروبية، دعمًا للتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات صعيد مصر.