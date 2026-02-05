إعلان

للكشف المبكر عن الأورام.. "ماموجرام" يدعم منظومة مستشفى الداخلة الجديد

كتب : محمد الباريسي

08:02 م 05/02/2026

مستشفي الداخلة المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الموافقة الرسمية على توريد جهاز "الماموجرام" المخصص لفحص أورام الثدي إلى مستشفى الداخلة، وذلك ضمن حزمة التجهيزات الطبية المعتمدة لتأسيس المستشفى الجديد بأحدث التقنيات.

دعم صحة المرأة

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن وصول هذا الجهاز يأتي تعزيزًا لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتماشيًا مع المبادرات الرئاسية الداعمة لصحة المرأة، حيث سيسهم بشكل مباشر في سرعة التشخيص الدقيق ورفع معدلات الاكتشاف المبكر للمرض، ما يرفع من نسب نجاح العلاج.

نهاية لمعاناة السفر

ويعد الجهاز الجديد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، إذ يستهدف تخفيف العبء عن السيدات وإنهاء معاناة تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز أو السفر لمسافات طويلة لإجراء الفحوصات، مما يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الواحات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز الماموجرام لفحص أورام الثدي مستشفى الداخلة الجديد محافظة الوادي الجديد ماموجرام يدعم منظومة مستشفى الداخلة الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيفانكا ترامب تزور الأهرامات بصحبة أسرتها.. وتتناول الغداء في مطعم خوفو
أخبار مصر

إيفانكا ترامب تزور الأهرامات بصحبة أسرتها.. وتتناول الغداء في مطعم خوفو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي
أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت