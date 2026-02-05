للكشف المبكر عن الأورام.. "ماموجرام" يدعم منظومة مستشفى الداخلة الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الموافقة الرسمية على توريد جهاز "الماموجرام" المخصص لفحص أورام الثدي إلى مستشفى الداخلة، وذلك ضمن حزمة التجهيزات الطبية المعتمدة لتأسيس المستشفى الجديد بأحدث التقنيات.

دعم صحة المرأة

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن وصول هذا الجهاز يأتي تعزيزًا لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتماشيًا مع المبادرات الرئاسية الداعمة لصحة المرأة، حيث سيسهم بشكل مباشر في سرعة التشخيص الدقيق ورفع معدلات الاكتشاف المبكر للمرض، ما يرفع من نسب نجاح العلاج.

نهاية لمعاناة السفر

ويعد الجهاز الجديد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، إذ يستهدف تخفيف العبء عن السيدات وإنهاء معاناة تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز أو السفر لمسافات طويلة لإجراء الفحوصات، مما يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الواحات.