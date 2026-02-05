مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفدًا من دير الأنبا إبرام، يضم 15 فردًا، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتراثي بين المكتبة والمؤسسات الكنسية التي تضطلع بدورٍ ريادي في حفظ التراث القبطي المصري.

تبادل معرفي وهدايا تراثية

خلال اللقاء، قدم الدكتور زايد للوفد شرحًا موجزًا حول التصميم المعماري للمكتبة ورسالتها الثقافية، وأهداهم مجموعة "سلسلة التراث الإنساني للشباب"، التي أصدرت المكتبة منها 100 عنوان حتى الآن، مؤكدًا أن المكتبة ستوالي تزويد الدير بالإصدارات الجديدة من السلسلة تباعًا فور صدورها.

ومن جانبه، أهدى الوفد لمدير المكتبة "موسوعة الفيوم"، تقديرًا لدور المكتبة في رعاية البحث العلمي والتراثي.

برنامج الزيارة والكنوز الفنية

شملت جولة الوفد حضور عرض القبة السماوية، تلتها جولة تفقدية موسعة داخل متاحف المكتبة ومعارضها المختلفة.

كما شاهد الوفد عرض "البانوراما الحضارية" (Culturama)، للتعرف عن قرب على تاريخ مصر وما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوزٍ ثقافية وتراثية وفنية فريدة، تعكس تلاقي الحضارات على أرض مصر.