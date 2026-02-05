إعلان

مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (صور)

كتب : محمد البدري

04:52 م 05/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (1)
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (4)
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (5)
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (6)
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفدًا من دير الأنبا إبرام، يضم 15 فردًا، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتراثي بين المكتبة والمؤسسات الكنسية التي تضطلع بدورٍ ريادي في حفظ التراث القبطي المصري.

تبادل معرفي وهدايا تراثية

خلال اللقاء، قدم الدكتور زايد للوفد شرحًا موجزًا حول التصميم المعماري للمكتبة ورسالتها الثقافية، وأهداهم مجموعة "سلسلة التراث الإنساني للشباب"، التي أصدرت المكتبة منها 100 عنوان حتى الآن، مؤكدًا أن المكتبة ستوالي تزويد الدير بالإصدارات الجديدة من السلسلة تباعًا فور صدورها.

ومن جانبه، أهدى الوفد لمدير المكتبة "موسوعة الفيوم"، تقديرًا لدور المكتبة في رعاية البحث العلمي والتراثي.

برنامج الزيارة والكنوز الفنية

شملت جولة الوفد حضور عرض القبة السماوية، تلتها جولة تفقدية موسعة داخل متاحف المكتبة ومعارضها المختلفة.

كما شاهد الوفد عرض "البانوراما الحضارية" (Culturama)، للتعرف عن قرب على تاريخ مصر وما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوزٍ ثقافية وتراثية وفنية فريدة، تعكس تلاقي الحضارات على أرض مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية دير الأنبا إبرام حفظ التراث القبطي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
استولى على 2 مليار جنيه.. الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا
حوادث وقضايا

استولى على 2 مليار جنيه.. الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم
أخبار المحافظات

حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت