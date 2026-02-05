مجانًا لكبار السن.. تخفيض أسعار ومسارات لبدائل "ترام الإسكندرية"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حزمة إجراءات تصحيحية فورية لتحسين خدمة النقل البديلة لترام الرمل، تضمنت تخفيضات في التعريفة وإعفاءات لكبار السن، وذلك استجابة للنتائج الأولية للتجربة وما رصدته من شكاوى تتعلق بالأسعار وتكدس الركاب.

وقررت المحافظة تعديل تعريفة الركوب بتخفيض أسعار تذاكر المسافة الكاملة للوسائل البديلة لتصبح 9 جنيهات و8 جنيهات، مع استحداث تذكرة "نصف مسافة" تتراوح قيمتها بين 5 و6 جنيهات حسب نوع الوسيلة ومسارها، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

إعفاءات خاصة

وشملت القرارات مراعاة البعد الاجتماعي عبر إقرار مجانية الركوب تمامًا لكبار السن فوق 70 عامًا، ودفع نصف تذكرة فقط لمن تجاوزوا 60 عامًا، وذلك بأوتوبيسات النقل العام التابعة للمحافظة بخطي الكورنيش وأبوقير طوال فترة إيقاف الترام.

وعززت الأجهزة التنفيذية أسطول النقل بزيادة أعداد المركبات إلى 185 مركبة، مع استحداث مسارات جديدة لفك الاختناقات، أبرزها مسار "باكوس - فيكتوريا" والعكس بسعر موحد 5 جنيهات للتذكرة، بجانب دعم خط "شدس – باكوس" لتحسين انسيابية الحركة.

ضبط مخالفات

وأسفرت الرقابة الميدانية لوحدة مباحث المرور عن ضبط 139 مخالفة فورية للسائقين، انقسمت إلى 86 مخالفة تجزئة خط سير، و53 مخالفة تقاضي أجرة أزيد من المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة لضمان انضباط منظومة النقل الجماعي.