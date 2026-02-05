الدقهلية ـ رامي محمود:

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من المشروعات التموينية والخدمية بالمحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارتين والمحافظة .

بدأت الجولة بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة المنصورة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

تفقد الوزيران، المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة، حيث اطلعا على مدى توافر السلع الغذائية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن انتظام الإتاحة واستقرار السوق المحلي بالإضافة الي منفذ بيع اللحوم والأسماك والخبز بالمعرض الدائم .

وشهدت الجولة افتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي (مخبز المحافظة) بحي غرب المنصورة، في خطوة تستهدف دعم منظومة الخبز البلدي المدعم وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن توفير الخبز بجودة عالية وانتظام للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات التموينية.

كما تضمنت الجولة افتتاح السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين والذي يضم معرض جهاز العروسة ومنفذ لبيع السلع الغذائية المختلفة ، والذي يستهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتجار والمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في المعارض والمنافذ السلعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للمنظومة التموينية، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن إنشاء الأسواق الحضارية والتوسع في المنافذ المنظمة يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المحلية، لما لهما من دور في تنظيم التجارة وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.

كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة لضمان كفاءة إدارة سلاسل الإمداد وتعظيم المخزون الاستراتيجي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على مستوى المحافظة.