مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (صور)

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حالة المنظومة المائية بالمحافظة، ومتابعة مشروعات الوزارة المنفذة بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم منظومة الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الزراعية.

وتابع وزير الري أعمال تأهيل ترعة الشراهنة البحرية وفروعها بزمام هندسة ري ببا التابعة للإدارة العامة لري بني سويف، شملت موقع كيلو 5.00، ونهاية ترعة الشراهنة البحرية، بالإضافة إلى موقع فم ترعة أبورمح، موجها بسرعة نهو الملاحظات الواردة بتقرير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن الأعمال المنفذة، والإفادة بنهو هذه الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

وأشار الوزير إلى حرصه على المرور الميداني لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، وتقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، وتحفيز العناصر المتميزة لبذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، وتلبية مطالب المنتفعين، مؤكدًا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للمستحقين من العاملين المتميزين فقط، بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية داخل منظومة العمل.