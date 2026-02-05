"عامل منبال" يستدرج صديقه لموته.. الإعدام للمتهم بقتل عامل في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقاً، لاتهامه باستدراج وقتل عامل آخر في إحدى قرى مركز مطاي، بسبب خلافات بينهما أواخر عام 2024 .

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم ، ومحمد ناجي ، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم "ع.أ"، 22 سنة، عامل، مقيم بقرية منبال بمركز مطاي، بالإعدام شنقا، لقيامه بخطف وقتل "أحمد. ز" ، عامل، طعنًا بسلاح أبيض، في شهر ديسمبر 2024.

تعود أحداث الجريمة إلى ديسمبر 2024، عندما قام المتهم باستدراج المجني علبه، بعد أن أوهمه بمقابلتهم لأحد الأشخاص لمطالبته بمبلغ مالي، وبعد أن خلى به في منطقة نائية أنهى سدد له عدة طعنات في صدره بمطواة قرن غزال، وأنهى حياته في الحال، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى إحالته للمحاكمة الجنائية.