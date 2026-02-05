إعلان

"عامل منبال" يستدرج صديقه لموته.. الإعدام للمتهم بقتل عامل في المنيا

كتب : جمال محمد

04:26 م 05/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقاً، لاتهامه باستدراج وقتل عامل آخر في إحدى قرى مركز مطاي، بسبب خلافات بينهما أواخر عام 2024 .

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم ، ومحمد ناجي ، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم "ع.أ"، 22 سنة، عامل، مقيم بقرية منبال بمركز مطاي، بالإعدام شنقا، لقيامه بخطف وقتل "أحمد. ز" ، عامل، طعنًا بسلاح أبيض، في شهر ديسمبر 2024.

تعود أحداث الجريمة إلى ديسمبر 2024، عندما قام المتهم باستدراج المجني علبه، بعد أن أوهمه بمقابلتهم لأحد الأشخاص لمطالبته بمبلغ مالي، وبعد أن خلى به في منطقة نائية أنهى سدد له عدة طعنات في صدره بمطواة قرن غزال، وأنهى حياته في الحال، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى إحالته للمحاكمة الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات المنيا حكم بالاعدام خلافات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
رياضة محلية

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
شئون عربية و دولية

ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
زووم

تاجرة مخدرات وعطار وملاكم.. مهن نجوم دراما رمضان 2026
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت