ضبط صاحب مقهى أطلق أعيرة نارية على عامل في بورسعيد

كتب : علاء عمران

04:45 م 05/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدي أحد الأشخاص على آخر بسلاح ناري وإحداث إصابته ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يناير الماضي، تبلغ قسم شرطة المناخ من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) مصابا بطلق ناري، وبسؤال والده، اتهم (مالك مقهى – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار ناري تجاه نجله حال تواجده بأحد الشوارع، وذلك على إثر خلافات مالية سابقة بينهما، مما أدى إلى إصابته.

أمكن تحديد مكان تواجد مرتكب الواقعة بدائرة مركز شرطة قفط بمحافظة قنا، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

