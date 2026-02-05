إعلان

ضبط 11 متهما استغلوا أطفالا في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:47 م 05/02/2026

المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية من ضبط 11 شخصا (من بينهم 7 سيدات، و 9 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 27 حدثا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

التسول استغلال الاطفال مباحث رعاية الأحداث

