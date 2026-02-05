إعلان

اعتدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:29 ص 05/02/2026 تعديل في 12:12 م

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل بحديقة عامة بمنطقة عزبة سعد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع وقائع القضية رقم 2948 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بتعدي شخص على طفل بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة سيدي جابر بمنطقة عزبة سعد أبصرت الطفل المجني عليه "س.م.أ" 12 سنة في حالة بكاء وتجمع عدد من المواطنين حوله.

وبسؤال الطفل المجني عليه، أوضح أن أحد الأشخاص تبين فيما بعد أنه يدعى "ح.أ.ج" 54 سنة، عاطل، طلب منه المساعدة بحديقة الميدان، وعقب ذلك تعدي عليه جنسيًا بالقوة وتركه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

اعتداء جنسي الاعتداء علي طفل الإسكندرية

