ويتكوف: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل 314 أسيرا

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، إن وفودا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا في أول عملية من نوعها منذ 5 أشهر.

وأوضح ويتكوف، أن الجهود الدبلوماسية المتواصلة تحقق نتائج ملموسة وتعزز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، أكد المبعوث الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا كيريل ديميترييف، الخميس، وجود تحرك إيجابي وتقدم في المفاوضات رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأشار ديميترييف، إلى أن موسكو وواشنطن تعملان بشكل نشط على استعادة العلاقات الاقتصادية، مضيفا "دعاة الحرب في أوروبا يحاولون باستمرار عرقلة عملية التسوية السلمية بشأن أوكرانيا".

وكشفت مصادر لوكالة "تاس" الروسية، يوم الخميس، عن استمرار المحادثات المكثفة بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن صيغة ثلاثية تجمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المصدر أن الاجتماع الجديد، الذي يمثل الجولة الثانية من هذه المشاورات الأمنية، يتناول حزمة من الملفات الاستراتيجية المعقدة، وفي مقدمتها صياغة إطار عملي لوقف إطلاق النار، ومناقشة الترتيبات الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى معالجة القضايا الاقتصادية العالقة بين الأطراف المتنازعة.

وتأتي هذه الجولة بعد نجاح الجولة الأولى التي عُقدت في يناير الماضي، مما يشير إلى وجود رغبة جدية في إيجاد قنوات تواصل بديلة ومباشرة.

وتهدف هذه اللقاءات، التي تُحاط بسرية تامة إلى تقريب وجهات النظر في المسائل التقنية والعسكرية قبل الانتقال إلى مفاوضات سياسية شاملة قد تُنهي أطول صراع عسكري تشهده القارة الأوروبية منذ عقود.