خطفت الأنظار في "ميد تيرم".. 20 صورة لـ ياسمينا العبد

كتب : نوران أسامة

12:02 م 05/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة الشابة ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد تتألق على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد بفستان أنيق
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد (1)
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد (1)
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد 1
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد 1
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد 2
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد 2
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا على السجادة الحمراء
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد انيقة
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد انيقة

خطفت الفنانة ياسمينا العبد الأنظار إليها من خلال ظهورها في مسلسل "ميد ترم"، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه.

وتصدر اسم الفنانة الشابة ياسمينا العبد محركات البحث، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 20 صورة تألقت فيها الفنانة ياسمين العبد، بإطلالات أنيقة.

وشارك في بطولة مسلسل "ميد ترم" مجموعة من النجوم الشباب إلى جانب ياسمين العبد، من بينهم: جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري.

