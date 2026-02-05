خطفت الأنظار في "ميد تيرم".. 20 صورة لـ ياسمينا العبد

خطفت الفنانة ياسمينا العبد الأنظار إليها من خلال ظهورها في مسلسل "ميد ترم"، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه.

وتصدر اسم الفنانة الشابة ياسمينا العبد محركات البحث، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 20 صورة تألقت فيها الفنانة ياسمين العبد، بإطلالات أنيقة.

وشارك في بطولة مسلسل "ميد ترم" مجموعة من النجوم الشباب إلى جانب ياسمين العبد، من بينهم: جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري.