إيران تحتجز سفينتين في الخليج الفارسي وتعتقل طواقمهما

كتب : محمود الطوخي

01:45 م 05/02/2026

إيران تحتجز سفينتين

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مسؤول عسكري، الخميس، إن الحرس الثوري أوقف سفينتي شحن كانتا تقومان بتهريب الوقود في مياه الخليج الفارسي من جزيرة "فارسي" قبالة سواحل بوشهر.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أنه تم إحالة 15 شخصا أجنبيا من أفراد طواقم السفينتين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأول الثلاثاء، أن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي خلال إبحارها في مضيق هرمز وأمرتها بالتوقف.

وتأتي الخطوة الاستفزازية الإيرانية، بينما تواصل الولايات المتحدة الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسبا لضربة محتملة على إيران.

وأوضحت شركة "فانجارد تك"، إلى أن 6 زوارق إيرانية مزودة بمدافع عيار 50 ميللي، اتربت من الناقلة الأمريكية وأمرتها بالتوقف، غير أنها زادت من سرعتها قبل أن ترافقها بارجة حربية أمريكية لاحقا.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أنه تمت مرافقة الناقلة إلى بر الأمان.

إيران تحتجز سفينتين الخليج الفارسي الحرس الثوري

