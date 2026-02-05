لا أطباء ولا تعقيم.. تفاصيل إغلاق مركز حضانات يديره تمريض غير مؤهل ببني

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقدت وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات النوعية بديوان عام المديرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأداء داخل الإدارات المختلفة، وذلك في إطار خطة الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وخلال الاجتماع، استعرض كل مدير إدارة نوعية خطة العمل للفترة المقبلة، وآليات التنفيذ، إلى جانب عرض أبرز معوقات العمل داخل كل إدارة، وعدد العاملين المتواجدين بها.

وطالبت مدير المديرية مديري الإدارات بتقديم مقترحات واضحة للتطوير داخل إداراتهم، مع تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات، وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات النوعية بعضها البعض، وكذلك التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط المؤسسي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وشددت وفاء رضا على ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وسرعة إنجاز المهام، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدة أن الإدارات النوعية تمثل ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية وتحقيق جودة الأداء داخل المديرية.