السيطرة على حريق بمخزن مستشفى عين شمس العام دون إصابات

كتب : أحمد عادل

01:38 م 05/02/2026 تعديل في 01:46 م

حريق بمخزن مستشفى عين شمس العام

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مستلزمات مستشفى عين شمس العام، دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بمستشفى عين شمس العام.
وبالانتقال تبين اندلاع الحريق داخل مخزن مستلزمات، بعيدًا عن غرف المرضى وأقسام الطوارئ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على النيران دون وقوع أي إصابات.
وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
حريق بمخزن مستشفى عين شمس الحماية المدنية مستشفى عين شمس العام

