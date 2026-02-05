بعد تحديد أول أيامه فلكيًا.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026

كشف معهد البحوث الفلكية، في بيان له اليوم، أن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

ومن المقرر، أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء بعد المقبل، هلال شهر رمضان لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الثلاثاء 29 من شعبان، الموافق 17 من فبراير 2026.

وقال مركز الفلك الدولي فى تقرير له، إنه بالنسبة للدول التي تعتبر رؤية الهلال الصحيحة شرطا لبدء الشهر الهجري، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك. علما بأنه لا يستبعد أن تكون غرة شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير في بعض الدول التي تشترط شروطا أخرى لبدء الشهر.