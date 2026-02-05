بدء تنفيذ مشروع "الفينومكس الحيواني" بمحطة بحوث رأس سدر

لا أطباء ولا تعقيم.. تفاصيل إغلاق مركز حضانات يديره تمريض غير مؤهل ببني

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى وفد من هيئة فولبرايت لمعمل الوراثة الجزيئية بقسم تربية الحيوان والدواجن، زيارة لمحطة بحوث رأس سدر جنوب سيناء، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع البحثي الخاص بالفينومكس الحيواني بالمحطة، وذلك في إطار التعاون والتبادل العلمي بين الهيئات البحثية وشعبة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز بحوث الصحراء.

وتضمن الوفد الدكتور زيهيوا جيانج، أستاذ البيولوجيا الجزيئية بجامعة ولاية واشنطن، وأحمد عبد المقصود، رئيس الشعبة، وعادل حسيني رئيس قسم تربية الحيوان.

وقام الوفد خلال الزيارة بجمع عينات الدم من قطعان الأغنام البرقي والماعز اللازمة لتنفيذ المشروع البحثي الخاص بالفينومكس الحيواني، كما تفقدوا الأنشطة البحثية المختلفة بالمحطة، المعامل المتخصصة بالمحطة.

وقال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس محطة رأس سدر، إن المشروع البحثي الخاص بالفينومكس الحيواني، يعد أحد المشاريع الدولية التي جرى فيها اختيار شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز بحوث الصحراء، كجهة أكاديمية بحثية ممثلة عن منطقة شمال أفريقيا لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح نائب رئيس المحطة، أنه سيجري استخدام العينات التي يجري جمعها في تطوير شرائح " Bead chips "، خاصة بالسلالات المحلية التي يمكن من خلالها إجراء مسح جينومي للسلالات المحلية، وذلك بتكلفة منخفضة جدًا مقارنة بالطرق المستخدمة حاليًا، للاستفادة منها في الإسراع في عمليات التحسين الوراثي للسلالات المحلية.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المحطة، والدكتور حسن جودة هلال، والدكتور إيهاب يحيى.