بالصور- افتتاح نادي محافظة الدقهلية بعد تطويره بـ "الجهود الذاتية"

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نادي محافظة الدقهلية والذي جرى تطويره وإقامته كمتنفس للعاملين مطل على نهر النيل بمدينة المنصورة.

أقيم النادي على مساحة 1200 متر مربع وبداخله مطعم جرى تأجير لأحد أصحاب المطاعم الشهيرة في المنصورة.

وتمت أعمال البناء وتطوير النادي والذي كان يحمل اسم نادي العاملين بالادارة المحلية وأصبح نادي محافظة الدقهلية بالجهود الذاتية ونفقة المطعم المؤجر للموقع.

يذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية بدأت باستقبال محافظ الدقهلية لهم بديوان عام المحافظة أعقبها تفقد الديوان ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ ومتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بعدد من المراكز ومتابعة الأسواق كالسوق الحضاري الجديد بمدينة طلخا والمعارض الدائمة للسلع بنطاق حي شرق وغرب المنصورة.

ومن المقرر تفقد الوزراء المجزر الآلي بقرية ميت الكرماء بمركز طلخا، وافتتاح المجزر الآلي الجديد بمدينة السنبلاوين، وتفقد المنطقة اللوجيستية الجديدة المقامة على طريق رافد المنصورة جمصة.