إعلان

بالصور- افتتاح نادي محافظة الدقهلية بعد تطويره بـ "الجهود الذاتية"

كتب : رامي محمود

01:17 م 05/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    افتتاح نادي محافظة الدقهلية (4)
  • عرض 6 صورة
    افتتاح نادي محافظة الدقهلية (5)
  • عرض 6 صورة
    افتتاح نادي محافظة الدقهلية (2)
  • عرض 6 صورة
    افتتاح نادي محافظة الدقهلية (6)
  • عرض 6 صورة
    افتتاح نادي محافظة الدقهلية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نادي محافظة الدقهلية والذي جرى تطويره وإقامته كمتنفس للعاملين مطل على نهر النيل بمدينة المنصورة.

أقيم النادي على مساحة 1200 متر مربع وبداخله مطعم جرى تأجير لأحد أصحاب المطاعم الشهيرة في المنصورة.

وتمت أعمال البناء وتطوير النادي والذي كان يحمل اسم نادي العاملين بالادارة المحلية وأصبح نادي محافظة الدقهلية بالجهود الذاتية ونفقة المطعم المؤجر للموقع.

يذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية بدأت باستقبال محافظ الدقهلية لهم بديوان عام المحافظة أعقبها تفقد الديوان ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ ومتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بعدد من المراكز ومتابعة الأسواق كالسوق الحضاري الجديد بمدينة طلخا والمعارض الدائمة للسلع بنطاق حي شرق وغرب المنصورة.

ومن المقرر تفقد الوزراء المجزر الآلي بقرية ميت الكرماء بمركز طلخا، وافتتاح المجزر الآلي الجديد بمدينة السنبلاوين، وتفقد المنطقة اللوجيستية الجديدة المقامة على طريق رافد المنصورة جمصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح نادي محافظة الدقهلية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية الدكتور شريف فاروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
اقتصاد

بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت