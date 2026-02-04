خبير: زيارة أردوغان للقاهرة تحمل رسائل إيجابية للسوقين "المصري والتركي"

أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعياً في مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث تلعب مذكرات التفاهم المنتظرة دوراً محورياً في نقل مستوى التعاون من التنسيق السياسي إلى آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال الدكتور فرج عبدالله، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة الرئيس التركي إلى مصر كانت بمثابة "نقطة التتويج" لهذا المسار التصاعدي، مؤكداً أنها حملت رسائل إيجابية للغاية للسوقين المصري والتركي على حد سواء.

وأوضح أن هناك مؤشرات قوية تدعم التوقعات بوصول حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار قريباً، مشيراً إلى أن بوصلة التعاون تتجه بقوة نحو مجالات بالغة الأهمية مثل التكنولوجيا، والصناعات الدفاعية، والقطاعات الصناعية الكبرى.

وذكر أن الطموحات الاقتصادية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل استهداف ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2026، وهو ما يعكس جدية الجانبين في تعميق الروابط الاقتصادية.

وأشار إلى أن مجتمعات الأعمال في كلا البلدين تظهر رغبة حقيقية في بناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد، لا سيما في قطاع الطاقة والصناعات الهندسية، بما يعزز من مكانة الدولتين كقوى اقتصادية مؤثرة في المنطقة.

