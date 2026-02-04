"جبس بورد أم تراث؟".. ميدان العزيز عثمان يشعل جدلًا واسعًا قبل افتتاحه

استقبل ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأربعاء، سفينة حاويات من دولة فرنسا تحمل 383 طنًا من المساعدات الغذائية قادمة من ميناء لوهافر الفرنسي متجهة إلى غزة.

وتتكون المساعدات من مكملات غذائية سيتم إعطاؤها بمعدل جرعة واحدة يوميًا لمدة ستة أشهر، وذلك للوقاية من سوء التغذية الحاد، بهدف تحسين صحة أكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين ويعانون من سوء التغذية.

ومن المنتظر أن يتولى برنامج الأغذية العالمي نقل المساعدات الغذائية من ميناء غرب بورسعيد إلى غزة، وذلك بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو.