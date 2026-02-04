إعلان

تموين الإسكندرية تضبط 2.2 طن ذرة و1800 لمبة مجهولة المصدر في الأسواق

كتب : محمد البدري

12:44 م 04/02/2026

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية نحو 2.2 طنًّا من الذرة وأكثر من 1800 لمبة "ليد" مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية، في حملة مكبرة على الأسواق.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية،، ضبطت طن ذرة صفراء "برازيلي" مستوردة، و1200 كجم من الذرة "الدشيشة" مجهولة المصدر.

كما صادرت الحملة عدد 1800 لمبة "LED" بقدرات متنوعة (9 و12 وات) لعدم وجود فواتير تثبت مصدرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأضاف أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبتكليف مباشر من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة السلع غير معلومة المصدر.

مديرية تموين الإسكندرية ضبط 1800 لمبة ليد مجهولة المصدر ضبط الذرة الدشيش مجهولة المصدر

