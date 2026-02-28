الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات برج العرب الترفيهية، والربط رسميًا على الشبكة القومية.

وتعد المحطة مركز تغذية رئيسيًا لمشروعات التنمية الصناعية والعمرانية والاستصلاح الزراعي بمنطقة "الدلتا الجديدة" بالساحل الشمالي.

استثمارات بـ 5.5 مليار جنيه

استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المحطة التي بلغت استثماراتها حوالي 5.5 مليار جنيه، ونُفذت وفقًا لأعلى معايير الجودة الفنية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المحطة تعمل على تعزيز استقرار الشبكة بالمنطقة الشمالية الغربية، وتدعم خط الربط الكهربائي المصري الليبي، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية الجاري تنفيذها.

تأمين أحمال الصيف المقبل

أوضح وزير الكهرباء أن الشبكة القومية قوية وقادرة على استيعاب الزيادة في الاستهلاك ومجابهة ارتفاع الأحمال، مشيرًا إلى أن المحطة تأتي ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضمان استقرار التغذية واستمرارية التيار.

وأكد أن خطة العمل الحالية شهدت تغيرًا في الأولويات انطلاقًا من تقييم معدلات الاستهلاك السابقة لضمان جودة الخدمة لكافة الاستخدامات.

تطوير مراكز الخدمة والعدادات الذكية

شملت الزيارة عرضًا حول مشروعات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتكلفة 5.2 مليار جنيه، تضمنت تأهيل 24 مركز خدمة عملاء وتركيب أكثر من 11 ألف عداد ذكي.

جاءت الجولة بحضور المهندسة منى رزق رئيس شركة نقل الكهرباء، ورؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء بالإسكندرية والبحيرة وغرب الدلتا، في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.