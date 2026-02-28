إعلان

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشهدان إطلاق التيار الكهربائي بمحطة برج العرب -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:04 م 28/02/2026

افتتاح محطة محولات كهرباء برج العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات برج العرب الترفيهية، والربط رسميًا على الشبكة القومية.

وتعد المحطة مركز تغذية رئيسيًا لمشروعات التنمية الصناعية والعمرانية والاستصلاح الزراعي بمنطقة "الدلتا الجديدة" بالساحل الشمالي.

استثمارات بـ 5.5 مليار جنيه

استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المحطة التي بلغت استثماراتها حوالي 5.5 مليار جنيه، ونُفذت وفقًا لأعلى معايير الجودة الفنية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المحطة تعمل على تعزيز استقرار الشبكة بالمنطقة الشمالية الغربية، وتدعم خط الربط الكهربائي المصري الليبي، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية الجاري تنفيذها.

تأمين أحمال الصيف المقبل

أوضح وزير الكهرباء أن الشبكة القومية قوية وقادرة على استيعاب الزيادة في الاستهلاك ومجابهة ارتفاع الأحمال، مشيرًا إلى أن المحطة تأتي ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضمان استقرار التغذية واستمرارية التيار.

وأكد أن خطة العمل الحالية شهدت تغيرًا في الأولويات انطلاقًا من تقييم معدلات الاستهلاك السابقة لضمان جودة الخدمة لكافة الاستخدامات.

تطوير مراكز الخدمة والعدادات الذكية

شملت الزيارة عرضًا حول مشروعات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتكلفة 5.2 مليار جنيه، تضمنت تأهيل 24 مركز خدمة عملاء وتركيب أكثر من 11 ألف عداد ذكي.

جاءت الجولة بحضور المهندسة منى رزق رئيس شركة نقل الكهرباء، ورؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء بالإسكندرية والبحيرة وغرب الدلتا، في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة محولات برج العرب كهرباء الاسكندرية محمود عصمت وزير الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية
بطول 2 كيلو.. "دهب" تجمع العالم على أطول مائدة إفطار سياحية -صور
أخبار وتقارير

بطول 2 كيلو.. "دهب" تجمع العالم على أطول مائدة إفطار سياحية -صور
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد زد 1.. نهاية الشوط الأول
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد زد 1.. نهاية الشوط الأول
جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد