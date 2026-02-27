السويس - حسام الدين أحمد:

فاز المهندس حافظ عوض نقيب المهندسين في السويس بمقعد النقيب لدورة انتخابية جديدة، كما حصد أعضاء القائمة التي حملت اسمه باقي مقاعد مجلس النقابة.

وفي شعبة الكهرباء الأكبر من حيث أعضاء الجمعية العمومي تنافس 5 مهندسين فاز منهم بأعلى الأصوات محمد حسن بعد العليم وعماد محمد محمود، بينما حسم المهندس محمد مصطفى ومحمد الشاذلي المقعدين المخصصين لشعبة البترول والتعدين.

كما فاز المهندس أيمن أحمد رزق والمهندس أشرف عبدالله عوض بمقعدي شعبة مدني، بينما حسم مقعد شعبة الميكانيكا المهندس يسري ياسر، وهو المقعد الوحيد المخصص لشعبة الميكانيكا.

ورغم الصيام وأجواء رمضان إلا أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في السويس شاركوا بقوة وحرصوا على التواجد ودعم مرشحيهم بقوة حتى الدقايق الأخيرة قبل غلق باب التصويت بشكل يتناسب مع قوة المنافسة لا سيما على مقعد النقيب.

وتضم الجمعية العمومية في السويس 10 آلاف مهندس لهم حق التصويت، وبدأت الانتخابات في السويس في التاسعة صباحا، واستمر حتى 5 مساءا، وتوقفت عملية التصويت في الفترة من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا لصلاة الجمعة، واستمرت الفترة المسائية حتى الخامسة مساءا وبعد تحرير محضر غلق الصناديق بدأت بعد الإفطار عملية الفرز.