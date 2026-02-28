إعلان

الأمم المتحدة تحذر من الصراع في جنوب السودان

كتب : مصراوي

01:06 ص 28/02/2026

جنوب السودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من تصاعد العنف والتوترات السياسية فى جنوب السودان مؤكدا أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك - أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على اتفاقية السلام لعام 2018 بين الحكومة والمعارضة؛ لمنع التشرذم ودورات الانتقام التي قد تؤدي إلى العودة إلى حرب أهلية شاملة.

ووصف وضع حقوق الإنسان فى جنوب السودان بأنه من بين الأزمات المنسية في العالم.. محذرا من نقطة خطر، حيث يجتمع العنف المتصاعد مع حالة عدم اليقين العميقة بشأن المسار السياسي لجنوب السودان، بينما يتعرض اتفاق السلام لضغوط شديدة.

ومنذ ديسمبر الماضي، شنت كل من القوات الحكومية وقوات المعارضة والميليشيات المتحالفة معها هجمات على مناطق سكنية في سبع ولايات، بما في ذلك ولاية جونقلي، حيث فر أكثر من 280 ألف شخص من منازلهم.

ووثق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مقتل 189 مدنيا في يناير، وإصابة عدد أكبر بكثير، مع ارتفاع وتيرة انتهاكات وتجاوزات الحقوق بنسبة 45% مقارنة بالشهر السابق.

وطالب تورك بوقف فوري للأعمال العدائية وحث الأطراف المتحاربة على الالتزام مجدداً بالحوار الشامل.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب السودان السودان الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران توافق على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب والتخلي عن امتلاك قنبلة
شئون عربية و دولية

إيران توافق على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب والتخلي عن امتلاك قنبلة
أبعد من مجرد ترفيه.. رسالة أمين الفتوى إلى بيتر ميمي مخرج "أصحاب الأرض"
جنة الصائم

أبعد من مجرد ترفيه.. رسالة أمين الفتوى إلى بيتر ميمي مخرج "أصحاب الأرض"

"ضرب أمام كاميرات".. تفاصيل ضبط شاب اعتدى على والدته المسنة بالغربية
حوادث وقضايا

"ضرب أمام كاميرات".. تفاصيل ضبط شاب اعتدى على والدته المسنة بالغربية
"ارتحت يا حبيبي"..صلاح عبدالله ينعى ياسر صادق بكلمات مؤثرة
زووم

"ارتحت يا حبيبي"..صلاح عبدالله ينعى ياسر صادق بكلمات مؤثرة
ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر
زووم

ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان