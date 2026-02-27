إعلان

نزاع على قطعة أرض يشعل خناقة بين عائلتين في الشرقية

كتب ـ رمضان يونس:

04:27 م 27/02/2026

متهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالشرقية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت بالفحص أن مقطع الفيديو يعود لشهر أبريل عام 2025 ، ويتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بين طرف أول القائم على النشر وشقيقه، طرف ثان 3 أشخاص لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية محرر بشأنها العديد من المحاضر محل تحقيقات الجهات القضائية.

وذكرت التحريات أن ناشر المقطع المتداول، قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي فى التوقيت الحالى للتعجيل بإنهاء النزاع القضائي حول قطعة الأرض.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على طرفى المشاجرة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة على أرض لداخلية زاع على قطعة أرض لشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان