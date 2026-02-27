نزاع على قطعة أرض يشعل خناقة بين عائلتين في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالشرقية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت بالفحص أن مقطع الفيديو يعود لشهر أبريل عام 2025 ، ويتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بين طرف أول القائم على النشر وشقيقه، طرف ثان 3 أشخاص لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية محرر بشأنها العديد من المحاضر محل تحقيقات الجهات القضائية.

وذكرت التحريات أن ناشر المقطع المتداول، قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي فى التوقيت الحالى للتعجيل بإنهاء النزاع القضائي حول قطعة الأرض.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على طرفى المشاجرة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.