الهند تخطط لإرسال 50 ألف عامل إلى إسرائيل خلال 5 سنوات

القدس - (د ب أ)

توقع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، الخميس، وصول 50 ألف عامل إلى إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميسري، في مؤتمر صحفي بالقدس: "وصل 42 ألف عامل هندي بالفعل إلى إسرائيل، وهناك نية لتوسيع نطاق التوظيف ليشمل العاملين في قطاعات المطاعم والفنادق والخدمات"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وأضاف "تشير التقديرات إلى وصول 50 ألف عامل آخر إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة".

من جهة أخرى، استقل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طائرته لمغادرة إسرائيل، مختتماً بذلك زيارة رسمية استمرت يومين تضمنت إلقاء خطاب في الكنيست، وشهدت توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات التي تؤكد وتوسع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والأمن والدفاع والتجارة وغيرها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".