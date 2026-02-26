إعلان

الهند تخطط لإرسال 50 ألف عامل إلى إسرائيل خلال 5 سنوات

كتب : مصراوي

06:41 م 26/02/2026

فيكرام ميسري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القدس - (د ب أ)

توقع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، الخميس، وصول 50 ألف عامل إلى إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميسري، في مؤتمر صحفي بالقدس: "وصل 42 ألف عامل هندي بالفعل إلى إسرائيل، وهناك نية لتوسيع نطاق التوظيف ليشمل العاملين في قطاعات المطاعم والفنادق والخدمات"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وأضاف "تشير التقديرات إلى وصول 50 ألف عامل آخر إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة".

من جهة أخرى، استقل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طائرته لمغادرة إسرائيل، مختتماً بذلك زيارة رسمية استمرت يومين تضمنت إلقاء خطاب في الكنيست، وشهدت توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات التي تؤكد وتوسع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والأمن والدفاع والتجارة وغيرها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيكرام ميسري إسرائيل الهند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
مصراوي ستوري

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
" حمو بيكا بيرضع فريك ودمر المزيكا".. رامز جلال يسخر من ضيفه في رامز ليفل
دراما و تليفزيون

" حمو بيكا بيرضع فريك ودمر المزيكا".. رامز جلال يسخر من ضيفه في رامز ليفل
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة