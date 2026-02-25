احتفلت محافظة البحيرة باليوم السنوي للجامع الأزهر، وذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيسه وإقامة أول صلاة به في السابع من شهر رمضان المبارك.

أقيمت الاحتفالية بمركز إعداد القادة بدمنهور، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، وفضيلة الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ حمدي الأطرش رئيس منطقة وعظ البحيرة، والدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والدينية.

افتتاح الاحتفالية والفعاليات الثقافية

استُهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد العطار، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول نشأة الجامع الأزهر ومسيرته الممتدة عبر أكثر من عشرة قرون من العطاء العلمي والدعوي. كما تضمنت فقرة فنية لأحد الموهوبين بالتعاون بين الإدارة المركزية ومنطقة الوعظ.

كلمات المحافظ وقيادات الأزهر

هنأت الدكتورة جاكلين عازر الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، وأرسلت تهنئة خاصة للإمام الأكبر، مؤكدة أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والاعتدال، وحصنًا لنشر صحيح الدين وقيم الوسطية. وأكدت أن الأزهر جمع بين أصالة التراث ومواكبة متغيرات العصر، وأسهم في تخريج أجيال تجمع بين العلوم الشرعية والحديثة، وتنشر قيم التعايش واحترام الإنسان.

وأكد فضيلة الدكتور منصور أبو العدب أن الأزهر ظل حصنًا للقرآن الكريم وعلومه، وأن مدارس الإقراء الأزهرية خرّجت أجيالًا من علماء القراءات، مشيرًا إلى استمرار تطوير المناهج وإعداد المعلمين والأئمة وفق معايير علمية دقيقة، مع الاهتمام بذوي الهمم وتنظيم مسابقات الحفظ والتجويد والقراءات.

برامج ومسابقات تعليمية ودينية

تضمنت الاحتفالية كلمات للدكتور أحمد سعد ناجي أستاذ البلاغة والنقد، وفضيلة الشيخ حمدي الأطرش بعنوان "القرآن الكريم منهج أصيل في الدعوة إلى الله"، إلى جانب فقرة عن "نماذج نسائية خدمت القرآن الكريم". كما استعرض وكيل وزارة الأوقاف كلمة بعنوان "أبناء الأزهر في دولة التلاوة"، وناقش ممثل منظمة خريجي الأزهر دور المؤسسة في رعاية الطلاب الوافدين علميًا وثقافيًا واجتماعيًا.

مشاركة المجتمع المدني والكنائس

ألقى القمص سيلا سامي ممثل الكنيسة وبيت العائلة كلمة عن دور المؤسسة في دعم الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا على التعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية المختلفة لتعزيز السلام المجتمعي.

ختام الاحتفالية والتكريم

اختتمت الفعاليات بفقرة إنشادية، ثم مراسم التكريم، حيث جرى إهداء الدروع للدكتورة جاكلين عازر، والدكتور شادي المشد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، تقديرًا لدورهم في دعم فعاليات الأزهر وتعزيز التعاون المشترك لخدمة المجتمع ونشر العلم والدين الوسطي.