وصول أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم إلى جزيرة كريت باليونان

كتب : مصراوي

03:04 م 24/02/2026

حاملة طائرات أمريكية

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، في طريقها للانضمام إلى حشد عسكري واسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر العام الماضي بشن ضربات على إيران، قد كرر تهديده لطهران باتخاذ إجراء عسكري جديد إذا لم تبرم اتفاقا جديدا بشأن برنامجها النووي، والذي تخشى دول غربية أن يكون هدفه تطوير سلاح نووي.

ووصلت الحاملة إلى الجزيرة اليونانية الاثنين، وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وامتنعت وزارة الدفاع اليونانية عن التعليق على وصول الحاملة، كما لم ترد السفارة الأمريكية في أثينا فورا على طلب فرانس برس.

وتضم منشأة الدعم البحري الأمريكية في خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وموظفون مدنيون أمريكيون، وموظفون محليون، ومتعاقدون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

وتنشر واشنطن حاليا أكثر من 12 قطعة بحرية في الشرق الأوسط، بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وتسع مدمرات، وثلاث سفن قتال ساحلية.

ومن النادر وجود حاملتي طائرات أمريكيتين في المنطقة في الوقت نفسه، علما أن كل واحدة منهما تحمل عشرات الطائرات الحربية ويخدم على متنها آلاف البحارة.

هذا المحتوى من

AFP

