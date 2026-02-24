قضت محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء،في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، بإيداع المتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بنظام الإيداع المفتوح، وذلك عقب إدانته بقتل زميله في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب.

وجاء الحكم بعد انتهاء المحكمة من سماع المرافعات ومناقشة أدلة الاتهام والدفاع، إلى جانب الاطلاع على تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، والذي أكد تمتعه بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة وثبوت مسؤوليته الجنائية عنها.

وشهد محيط مجمع المحاكم انتشارًا أمنيًا مكثفًا بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم، وسط حضور عدد من أسرة المجني عليه ومتابعة إعلامية واسعة، نظرًا لحساسية القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام منذ وقوعها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقتل زميله داخل شقة سكنية، في جريمة هزّت الشارع الإسماعيلاوي وأثارت مطالبات واسعة بسرعة القصاص وتوقيع أقصى عقوبة.

وكان قد كشف محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية واقعة «جريمة المنشار» بمحافظة الإسماعيلية، عن نتائج تقرير الطب النفسي الصادر بحق المتهم، مؤكدًا أن التقرير أثبت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية أو سلوكية.

وأوضح الجبلاوي، أن التقرير صدر عقب عرض المتهم على عدد من اللجان الطبية المختصة التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية رقم (1) بالقاهرة، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق المختصة، وذلك لبيان مدى سلامته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، ومدى مسؤوليته الجنائية عنها.

وأضاف محامي الضحية، أن تقرير الطب النفسي خلص بشكل قاطع إلى أن المتهم لا يعاني حاليًا أو أثناء ارتكاب الواقعة من أي أعراض أو دلائل تشير إلى وجود اضطراب نفسي أو عقلي قد يؤثر على إدراكه أو سلوكه، كما أكد التقرير سلامة قوى المتهم العقلية وقدرته الكاملة على الإدراك والاختيار.

وأشار إلى أن التقرير أثبت أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لطبيعة أفعاله ونتائجها، ويتمتع بقدرة كاملة على التمييز بين الخطأ والصواب، فضلًا عن امتلاكه الإرادة الحرة التي تمكنه من التحكم في تصرفاته وقت وقوع الجريمة.

وأكد أن التقرير نفى بشكل صريح وجود أي نقص في التمييز أو الإرادة لدى المتهم، وهو ما يترتب عليه تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن الاتهامات المنسوبة إليه، دون وجود أي موانع طبية أو نفسية تحول دون مساءلته قانونيًا.

وبصدور الحكم اليوم، تُطوى صفحة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعد انتظار طويل من أسرة المجني عليه والرأي العام لصدور كلمة العدالة

