عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الهيئة الهندسية لمتابعة المشروعات الاستثمارية الجارية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، واللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية.

متابعة نسب الإنجاز للمشروعات القائمة

ناقش المحافظ نسب التنفيذ للمشروعات القائمة، مع استعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بعدد من المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة شرم الشيخ كعاصمة للسياحة العالمية ورفع موارد الدخل القومي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

خطة تطوير منطقة الرويسات

تطرق الاجتماع إلى خطط المشروعات المقترح تنفيذها في منطقة الرويسات، ضمن استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المنطقة عمرانيًا وخدميًا، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

تأكيد على توجيهات الرئيس السيسي

شدد المحافظ على أن جهود متابعة المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية والاستثمارية، وتسريع معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة لتعزيز مكانة جنوب سيناء إقليميًا ودوليًا.