عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الشهر المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب قيادات جهاز تعمير سيناء، وممثلي شركات المرافق المعنية.

أولوية للتجمعات البدوية

واستعرض رئيس جهاز تعمير سيناء الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف المدن، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع شركات المرافق لضمان توفير المرافق الأساسية داخل التجمعات التنموية والسكنية بالمحافظة، معربًا عن استعداد جهاز التعمير لتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لتسهيل الإجراءات وتسريع معدل الإنجاز. كما ناقش أهم المشروعات الجاري تنفيذها والمعوقات لإيجاد حلول لها على أرض الواقع.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع أن الأولوية القصوى لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على ضرورة إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي قد تعيق التنفيذ، مع التركيز بشكل خاص على التجمعات البدوية لضمان وصول المرافق الأساسية وتوفير حياة كريمة للأهالي.

قرارات عاجلة.. الجبيل ودهب في الصدارة

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات التي سيجري البدء في تنفيذها، من أبرزها تطوير منطقة الجبيل عبر إدراجها كأولوية قصوى ضمن الخطط المستقبلية، مع البدء الفوري في إعداد الدراسات الفنية بالتعاون بين المحافظة وجهاز التعمير بسيناء، تمهيدًا لتنفيذ تطوير شامل للمنطقة.

كما تقرر الإسراع في إجراءات الطرح والتعاقد والتنفيذ لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق مدخل مدينة دهب بما يتناسب مع مكانتها السياحية، إلى جانب التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء العمل في طرق ربط التجمعات التنموية بمدينة رأس سدر.

كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة من «الموارد المائية، جهاز التعمير، التخطيط العمراني، ومجالس المدن» لمعاينة مواقع المنازل البدوية واختيار المناطق الآمنة البعيدة عن أخطار السيول، وتحديد أفضل أساليب الحماية من خطر السيول، وسرعة تيسير الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة لتسليم البيوت البدوية للمستحقين من المواطنين، خاصة في منطقة «الوادي» بمدينة طور سيناء، ومنطقة «النقب» بمدينة طابا، والبدء في تركيب عدادات كهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من التجمعات البدوية.

الرويسات بشرم الشيخ.. متابعة رئاسية مباشرة

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المنطقة تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، موضحًا أن تطويرها يهدف إلى القضاء نهائيًا على العشوائيات ورفع الإشغالات، بما يضمن الحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

وشارك في الاجتماع اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، والمهندسة نجلاء محمد، مدير مديرية الإسكان، والمهندس أحمد الجوهري، رئيس شركة الكهرباء.