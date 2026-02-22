قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني، والمتهمين، وقررت بجلسة 28 يناير، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة.

كانت نيابة دمنهور، أحالت أشرف محمود على عيد، 30 عام، عامل، ومحمد محمد على يوسف البقاش، 24 عام، عامل، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

ذكرت النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى 21 سبتمبر 2025، حيث قتل المتهمان المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا أسلحة بيضاء "سكاكين" للنيل منه، وتوجها إلى محل إقامته، وما إن ظفرا به حتى سددَا له عدة طعنات استقرت برأسه وجسده، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه متأثرًا بإصاباته التي أودت بحياته، وذلك وفقًا لما ورد بالتحقيقات والتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وأضافت النيابة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، على النحو المبين بالتحقيقات.