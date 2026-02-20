كشفت أسرة ضحايا واقعة الاعتداء المسلح بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة ومؤلمة حول حادث إطلاق أعيرة "خرطوش" على أب ونجله، مؤكدين أن الطفل الضحية يستعد حالياً لتدخل جراحي دقيق لاستكمال علاجه عقب إصابته.

وأوضحت الأسرة، لمصراوي، أن الواقعة جاءت بسبب خلاف قديم يعود إلى نحو عام، مشيرين إلى أنهم غادروا محل سكنهم وتركوا منازلهم في وقت سابق لتجنب تجدد المشكلات والسعي لإنهاء النزاع بشكل نهائي، إلا أنهم فوجئوا بالاعتداء الأخير الذي أسفر عن إصابة الأب ونجله بطلقات خرطوش.

وأضاف أفراد الأسرة أن الطفل لا علاقة له بأي خلافات بين الكبار، قائلين في حالة من الحزن والاستياء: "ليه يضربوا طفل صغير بخرطوش؟"، مؤكدين أن الطفل لا ذنب له فيما حدث.

وطالبت الأسرة بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم، وتحقيق العدالة، خاصة في ظل احتياج الطفل لاستكمال علاجه تحت إشراف طبي.

وكان المصابان نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخصين على رجل بصحبته صغير، باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وآخر أبيض، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

وأظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، حيث قاما بالتعدي على المجني عليه ونجله في الشارع، وسط صرخات الصغير خوفًا من الموقف، ومحاولات الأب حمايته ومنع إصابته جراء الأعيرة النارية التي أطلقها أحدهما.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الفيديو المتداول، للوقوف على ملابساته، والتحقق من صحة ما تم تداوله بشأن حدوث الواقعة في باسوس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



اقرأ أيضًا:

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)

فيديو صادم في باسوس.. اعتداء مسلح على أب ونجله بالقليوبية (صور)