محافظ السويس يتفقد مائدة الرحمن بمنطقة الهويس

كتب : حسام الدين أحمد

05:24 م 20/02/2026
    المحافظ يتفقد حديقة الطفل
    محافظ السويس يتفقد مائدة الرحمن
    محافظ السويس يوجه بالاستفادة من حديقة الهويس

تفقد اللواء هاني رشاد محافظ السويس، الاستعدادات النهائية لمائدة الرحمن بمنطقة الهاويس بحي الجناين، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وبعض فئات في المجتمع.

كما تفقد المحافظ حديقة الأطفال بميدان الهاويس، وطالب هشام همام رئيس رئيس حي الجناين بعمل تصور لرفع كفاءة الحديقة وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

رافق المحافظ في جولته: الدكتور محمد عبدالله نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام، ورئيس حى الجناين، والقيادات التنفيذية.

محافظة السويس اللواء هاني رشاد حي الجناين مائدة الرحمن منطقة الهاويس

