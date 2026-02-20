إعلان

افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان ونصر النوبة بتكلفة تتخطى 4 ملايين جنيه

كتب : إيهاب عمران

05:12 م 20/02/2026 تعديل في 05:12 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد هيكل بمركز ادفو
  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد وادى العرب
  • عرض 5 صورة
    صلاة الجمعة بمسجد جديد
  • عرض 5 صورة
    المصلون يؤدون صلاة الجمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أناب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي مديرية الأوقاف لافتتاح 5 مساجد جديدة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

اعتمدت أعمال التطوير على الجهود الذاتية للمواطنين وبإشراف فني من الأوقاف، وجاءت خريطة الافتتاحات كالتالي:

مسجد هيكل (إدفو): يقع بمنطقة شرق البصيلية، أقيم على مساحة 196 مترًا مربعًا، وبلغت تكلفة تطويره 750 ألف جنيه.

مسجد ساحة المدينة (أسوان): بمساحة 270 مترًا مربعًا، وتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الإمام الرفاعي (المحمودية): بمساحة 170 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الحدود (حي شرق): أقيم على مساحة 180 مترًا مربعًا، وهو الأعلى تكلفة ضمن المجموعة حيث بلغت تكلفته 2 مليون جنيه.

مسجد وادي العرب (نصر النوبة): أقيم على مساحة 191 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت 485 ألف جنيه.

شهدت مراسم الافتتاح حضوراً واسعاً من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم الأستاذ زهجر سليمان رئيس مدينة إدفو، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة، والشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد، وسط فرحة كبيرة من أهالي أسوان بإعمار بيوت الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مساجد أسوان افتتاح مساجد جديدة أوقاف أسوان المهندس عمرو لاشين إعمار المساجد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
جامعات ومعاهد

لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
أخبار مصر

رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
أحلى عبادة 2 | أدعية مستجابة في رمضان
فيديوهات رمضان

أحلى عبادة 2 | أدعية مستجابة في رمضان
محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
دراما و تليفزيون

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
اجتماع موسع لرئيس الطائفة الإنجيلية مع قساوس القاهرة وزوجاتهم.. ما السبب؟
أخبار مصر

اجتماع موسع لرئيس الطائفة الإنجيلية مع قساوس القاهرة وزوجاتهم.. ما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات