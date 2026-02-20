بينهم أطفال.. ارتفاع ضحايا "بوظة سوهاج" إلى 77 مصاباً وتحرك عاجل من المحافظ

تحسن حالة 58 شخصاً وخروجهم من المستشفى في واقعة "تسمم بوظة سوهاج"

أناب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي مديرية الأوقاف لافتتاح 5 مساجد جديدة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

اعتمدت أعمال التطوير على الجهود الذاتية للمواطنين وبإشراف فني من الأوقاف، وجاءت خريطة الافتتاحات كالتالي:

مسجد هيكل (إدفو): يقع بمنطقة شرق البصيلية، أقيم على مساحة 196 مترًا مربعًا، وبلغت تكلفة تطويره 750 ألف جنيه.

مسجد ساحة المدينة (أسوان): بمساحة 270 مترًا مربعًا، وتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الإمام الرفاعي (المحمودية): بمساحة 170 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الحدود (حي شرق): أقيم على مساحة 180 مترًا مربعًا، وهو الأعلى تكلفة ضمن المجموعة حيث بلغت تكلفته 2 مليون جنيه.

مسجد وادي العرب (نصر النوبة): أقيم على مساحة 191 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت 485 ألف جنيه.

شهدت مراسم الافتتاح حضوراً واسعاً من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم الأستاذ زهجر سليمان رئيس مدينة إدفو، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة، والشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد، وسط فرحة كبيرة من أهالي أسوان بإعمار بيوت الله.