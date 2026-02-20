أعلن مجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، اتخاذ إجراءات رادعة بإيقاف عدد من الأعضاء ومنع دخول ضيوفهم نهائيًا، على خلفية نشوب مشاجرات داخل مقر النادي مساء أمس الخميس، الموافق الأول من شهر رمضان المبارك.

مشاجرات بجوار الخيمة الرمضانية

أوضح النادي، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن مشاجرات عديدة نشبت بالقرب من "الخيمة الرمضانية" داخل مقر النادي، ضمت أطرافًا من بعض الأعضاء التابعين وضيوف أعضاء آخرين.

وباشرت الإدارة التنفيذية التحقيق الفوري، حيث تم ضبط كافة الأطراف المتورطة لاتخاذ الإجراءات اللائحية لضمان الانضباط والنظام داخل أروقة النادي العريق.

عقوبات مغلظة ومنع نهائي

تضمنت القرارات إيقاف جميع الأعضاء التابعين الذين ثبت اشتراكهم في تلك المشاجرات، كما شملت العقوبات إيقاف الأعضاء الذين استقبلوا الضيوف المتورطين.

وقرر النادي منع دخول هؤلاء الضيوف إلى النادي "مستقبلاً"، مع حظر قيام الأعضاء المستضيفين لهم باصطحاب أي ضيوف مرةً أخرى، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للائحة النادي.

إيقاف بسبب الألعاب النارية

وأشار البيان إلى إيقاف 3 أعضاء تابعين ثبت قيامهم بإطلاق ألعاب نارية داخل مقر النادي، وهو ما اعتبرته الإدارة مخالفةً جسيمةً للقواعد الأمنية والتقاليد المتبعة، مؤكدةً عدم التهاون مع أي تصرف يمس سلامة الأعضاء أو هيبة النادي.

دعوة للالتزام بقيم وتقاليد النادي

أهاب مجلس إدارة نادي سبورتنج بكافة الأعضاء ضرورة الالتزام التام بالقواعد واللوائح المنظمة، حفاظًا على القيم والتقاليد العريقة التي يقوم عليها النادي.

وأكدت الإدارة أن هذه القرارات تأتي لضمان بيئة آمنة ومنضبطة لكافة المترددين على النادي، خاصةً خلال الفعاليات الرمضانية.

.....