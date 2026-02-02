الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر، ملقاة بمنطقة الأزاريطة وبها آثار طعنات متعددة بأنحاء الجسد.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة داخل حقيبة بمنطقة الأزاريطة بدائرة القسم.

ونجح فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، في كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليها وضبط مرتكب الجريمة.

وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثة، إلى رصد إلقاء الحقيبة من سيارة تاكسي أجرة، وبمواصلة التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة.

وبمناقشة السائق، أقر بقيامه بتوصيل المتهم المشتبه به من شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، وكانت بحوزته حقيبة سفر مطابقة المضبوطة.

وكشفت التحريات أن المتهم من محافظة سوهاج، واستئجر شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، حيث استدرج المجني عليها، والتي تبين أنها تعاني من إعاقة ومشاكل بالقدرات الذهنية، بدافع السرقة.

وأضافت التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليها محدثا إصابات طعنية أودت بحياتها، ثم قطع الجثة ووضعها داخل حقيبة سفر، وتخلص منها بإلقائها بمنطقة الأزاريطة.

وعقب ارتكاب الواقعة، فر المتهم هاربا إلى محافظة القاهرة للاختباء، إلا أن فريقا من ضباط مباحث الإسكندرية تمكن من ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.