أكد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أن موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشبه علاقة "زواج المسيار"، بمعنى دعم مشروط وغير علني، يسمح للاحتلال بتمرير قوانينه المثيرة للجدل تحت مظلة حماية مواطنيه، بينما يتغاضى عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأضاف حسب الله، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الدعم يعكس استمرار تحالف غير متكافئ بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ما يعمق الأزمة ويزيد من تعقيد جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن القانون أثار انقسامًا داخل الكنيست، حيث رفضه 48 نائبًا مقابل موافقة 62 من أغلبية حزب الليكود، مع امتناع بعض النواب عن التصويت.

وأوضح أن القانون لن يتم احتواؤه بسرعة، بل سيزيد من بسالة المقاومة الفلسطينية وقدرة الفدائيين في كافة الفصائل، مؤكدًا أنه يصدر بطريقة عشوائية ومخالفة للأعراف الدولية، متجاهلًا الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأسرى.

وأضاف أن القانون يجيز تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا دون منح المعتقل أي فرصة للطعن أو الاستئناف، وهو ما يخالف القانون الدولي الذي يشترط إجراءات قضائية عادلة قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق استفزاز متعمد، حيث احتفل نواب الكنيست بطريقة فجة بالموافقة عليه، في سلوك وصفه بشرعنة للإرهاب والإبادة.