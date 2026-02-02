إعلان

بأسعار مخفضة.. محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بإهناسيا

كتب : حمدي سليمان

03:39 م 02/02/2026 تعديل في 03:43 م
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أهلاً رمضان" بمركز إهناسيا غرب المحافظة، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد المحافظ باكيات وأقسام العرض المختلفة، والتي تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية، من بينها السكر، والأرز، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، وبيض المائدة، والبقوليات، والمخللات، والدقيق.

وأشاد محافظ بني سويف بمستوى التنظيم وتنوع السلع المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يوفر احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ حاليًا خطة متكاملة للتوسع في تنظيم وإقامة معارض «أهلاً رمضان» والشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان إتاحة السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة.

ووجّه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المواطنين داخل المعرض وتجنب الزحام والتكدس، خاصة مع الإقبال المتوقع، مع التأكيد على حسن معاملة المترددين، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المعلنة، مع وضع لافتات واضحة توضح أسعار المنتجات.

بني سويف معرض أهلاً رمضان إهناسيا محمد هاني غنيم

