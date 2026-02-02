استعدادًا للعيد القومي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة مكبرة للنظافة (صور)

أعطى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إشارة البدء لانطلاق حملة مكبرة لكنس ونظافة الشوارع والميادين بمدينة المنصورة، ضمن استعدادات المحافظة لاحتفالات العيد القومي الذي يوافق 8 فبراير الجاري.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع وإزالة الأتربة والمخلفات من مختلف شوارع وميادين المدينة، وتهيئة الأجواء أمام المواطنين بما يليق بالمظهر الحضاري لعاصمة المحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح "مرزوق" أن الحملة يشارك فيها 35 معدة نظافة متنوعة و3 مكانس آلية إلى جانب عمال النظافة، خلال الوردية الصباحية، ويتم تنفيذها بشكل مكثف وعلى فترات متواصلة لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على المحاور الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة.

وكلف المحافظ محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة، ورؤساء حي شرق وغرب ومركز المنصورة، بمتابعة أعمال النظافة يوميًا ورفع كفاءة الشوارع، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه.

وأضاف المحافظ أن الحملات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة النظافة بشكل مستدام، وليس الاكتفاء بالمناسبات فقط.

رافق المحافظ خلال تفقده المعدات كل من: اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.